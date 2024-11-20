Список участников турнира PFL World Championship 2024

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024, где главным событием шоу станет бой в рамках финала Гран-при лиги PFL в тяжёлом весе между Олегом Поповым и Денисом Гольцовым.

Представляем вашему вниманию список всех пар турнира.

Основной кард

Олег Попов — Денис Гольцов

Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов

Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов

Брент Примус — Гаджи Рабаданов

Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев

Тайла Сантос — Дакота Дитчева

Предварительный кард

Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави

Абдалрахман Альхиасат — Ислам Реда

Али Талеб — Рашид Эль-Хазум

Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд

Хосе Перес — Асаэль Аджудж

Мансур Барнауи — Альфи Дэвис

Слим Трабелси — Абрахам Бэбли

Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди

Хаттан Альсаиф — Лилия Османи

Костелло ван Стинис — Жоао Дантас