Список участников турнира PFL World Championship 2024

29 ноября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится турнир по смешанным единоборствам PFL World Championship 2024, где главным событием шоу станет бой в рамках финала Гран-при лиги PFL в тяжёлом весе между Олегом Поповым и Денисом Гольцовым.
Представляем вашему вниманию список всех пар турнира.
Основной кард
Олег Попов — Денис Гольцов
Импа Касанганай — Довлетджан Ягшимурадов
Шамиль Мусаев — Магомед Умалатов
Брент Примус — Гаджи Рабаданов
Брендан Лафнейн — Тимур Хизриев
Тайла Сантос — Дакота Дитчева
Предварительный кард
Мохаммад Алакраа — Омар Эль-Дафрави
Абдалрахман Альхиасат — Ислам Реда
Али Талеб — Рашид Эль-Хазум
Мохсен Мохаммадсейфи — Джордж Эйд
Хосе Перес — Асаэль Аджудж
Мансур Барнауи — Альфи Дэвис
Слим Трабелси — Абрахам Бэбли
Хесус Пинедо — Джереми Кеннеди
Хаттан Альсаиф — Лилия Османи
Костелло ван Стинис — Жоао Дантас