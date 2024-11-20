Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 248

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в легчайшем весе между экс-чемпионом Петром Яном и бывшим чемпионом в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.

На счету Яна в ММА 17 побед при пяти поражениях. В активе Фигейреду 24 победы, три поражения и одна ничья.