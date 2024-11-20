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Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 248

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду: дата и время, когда, где будет бой на UFC Fight Night 248
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Главным событием спортивного мероприятия станет поединок в легчайшем весе между экс-чемпионом Петром Яном и бывшим чемпионом в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Посмотреть трансляцию турнира можно будет на телеканалах «Матч! Боец» и «Матч ТВ». Также эфир будет доступен на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию спортивного мероприятия, в которой отразит все ключевые события.

На счету Яна в ММА 17 побед при пяти поражениях. В активе Фигейреду 24 победы, три поражения и одна ничья.

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