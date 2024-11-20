UFC Fight Night 248: когда будет, дата и время, где будет проходить, во сколько начало

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Начало боёв запланировано на 11:00 мск. Главный кард стартует в 14:00 мск. В соглавном поединке спортивного шоу сразятся
Сяонань Янь и Табата Риччи, а в главном бою – Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду. Предлагаем ознакомиться с полным кардом турнира.
Основной кард
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
Сяонань Янь — Табата Риччи
Муслим Салихов — Кэньань Сун
Ван Цун — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг
Осман Диас — Миньян Чжан
Предварительный кард
Бинь Се — Канцзе Чжу
Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу
Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве
Мин Ши — Сяоцань Фэн
Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел
Лонир Кавана — Хосе Очоа
Лун Сяо — Куанг Ле
Махешат Хайсаер — Николас Мотта