UFC Fight Night 248: когда будет, дата и время, где будет проходить, во сколько начало

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248. Начало боёв запланировано на 11:00 мск. Главный кард стартует в 14:00 мск. В соглавном поединке спортивного шоу сразятся

Сяонань Янь и Табата Риччи, а в главном бою – Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду. Предлагаем ознакомиться с полным кардом турнира.

Основной кард

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Сяонань Янь — Табата Риччи

Муслим Салихов — Кэньань Сун

Ван Цун — Габриэлла Фернандес

Волкан Оздемир — Карлос Ульберг

Осман Диас — Миньян Чжан

Предварительный кард

Бинь Се — Канцзе Чжу

Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу

Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве

Мин Ши — Сяоцань Фэн

Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел

Лонир Кавана — Хосе Очоа

Лун Сяо — Куанг Ле

Махешат Хайсаер — Николас Мотта