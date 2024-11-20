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Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду продемонстрировали свою форму перед боем

Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду продемонстрировали свою форму перед боем
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян и бразильский экс-чемпион UFC в наилегчайшем весе Дейвисон Фигейреду продемонстрировали свою боевую форму перед боем на UFC Fight Night 248.

Пётр Ян

Пётр Ян

Фото: UFC

Поединок между Петром Яном и Дейвисоном Фигейреду состоится 23 ноября в Макао (Китай), где возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248.

Дейвисон Фигейреду

Дейвисон Фигейреду

Фото: UFC

Свой предыдущий бой Пётр проводил в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонг Ядонга. Что касается Фигейреду, то он последний поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Марлоном Верой.

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