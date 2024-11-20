Известный актёр Дон Ли победил Алекса Перейру на силомере

Чемпион UFC в полутяжёлом весе бразилец Алекс Перейра и известный южнокорейский актёр Дон Ли посоревновались на силомере, где больший показатель выбил Ли.

Дон Ли прославился второстепенными ролями в фильмах «Нечестная сделка» (2010), «Сосед» (2012) и «Безымянный гангстер» (2012). Он также сыграл главные роли в фильмах «Секс-игрушка» (2013), «Убийца» (2014) и «Один за другим» (2014).

Перейра свой последний бой проводил в октябре 2024 года, где победил техническим нокаутом в четвёртом раунде американца Халила Раунтри. Всего же на его счету на данный момент 14 проведённых боёв (12 побед при всего двух поражениях).