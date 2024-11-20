Майк Тайсон получил крупное финансовое предложение от порносайта

Легендарному 58-летнему тяжеловесу Майку Тайсону поступило крупное финансовое предложение от одного из порносайтов в размере $ 250 тыс., чтобы тот показал всем пятую точку на камеру. Это предложение возникло после того, как Netflix случайно засветил ягодицы Тайсона в прямом эфире. Всё случилось во время интервью Майка в раздевалке, непосредственно перед его боксёрским поединком с Джейком Полом.

«Я понимаю, что это предложение может быть далёким от того, что вы только что заработали во время боя, но, согласитесь, возможно, пришло время повесить перчатки. Кроме того, вам не нужно беспокоиться о том, что кто-то укусит вас за ухо», — приводит слова вице-президента одного из порносайтов ТMZ.

Напомним, 15 ноября в Арлингтоне (США) Тайсон проиграл популярному блогеру Джейку Полу единогласным решением судей по итогам восьми раундов боя.