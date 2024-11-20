Джон Джонс призвал фанатов голосовать за его бой с Алексом Перейрой

Чемпион UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс призвал фанатов ММА голосовать за его бой против действующего чемпиона UFC в полутяжёлом дивизионе Алекса Перейры на официальных площадках UFC в социальных сетях, где ведётся опрос по поводу следующего соперника Джонса.

В опросе участвует три варианта: первый — бой против обладателя временного титула UFC в тяжёлом весе Тома Аспиналла, второй — бой против Алекса Перейры, и третий — бой с кем-либо другим.

«Двойной чемпион GLORY против двойного чемпиона UFC. Голосуйте за вариант B весь день [бой с Алексом Перейрой]. Нажимайте не думая», — написал Джонс под постом с опросом на странице UFC в социальных сетях.

Напомним, Джонс свой последний бой провёл 16 ноября в Нью-Йорке, где в главном событии турнира UFC 309 победил техническим нокаутом в третьем раунде экс-чемпиона UFC Стипе Миочича.