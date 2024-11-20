Непобеждённый российский средневес Шамиль Хатаев объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

«У меня была страсть, сила и воля стать великим чемпионом, но врач сказал мне, что я рискую потерять зрение, если продолжу. Сегодня я должен отказаться от своей мечты. Однако я хочу поблагодарить свою команду, компанию Eye of the Tiger, людей, которым я доверял, которые помогли мне достичь вершины, и тех, кто верил в меня. Я не обескуражен тем, что со мной происходит, а скорее благодарен за предоставленную мне возможность зайти так далеко. Вы увидите меня снова, так как я сделаю всё возможное, чтобы помочь моему брату Имаму достичь вершины. Я навсегда останусь частью команды, хотя теперь для меня это будет за пределами ринга», — приводит слова Хатаева BoxingScene.

Шамиль должен был провести свой очередной бой 7 декабря в Грозном (Россия) против представителя Уганды Шадири Бвоге.