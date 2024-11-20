Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шамиль Хатаев объявил о завершении карьеры

Шамиль Хатаев объявил о завершении карьеры
Аудио-версия:
Комментарии

Непобеждённый российский средневес Шамиль Хатаев объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

«У меня была страсть, сила и воля стать великим чемпионом, но врач сказал мне, что я рискую потерять зрение, если продолжу. Сегодня я должен отказаться от своей мечты. Однако я хочу поблагодарить свою команду, компанию Eye of the Tiger, людей, которым я доверял, которые помогли мне достичь вершины, и тех, кто верил в меня. Я не обескуражен тем, что со мной происходит, а скорее благодарен за предоставленную мне возможность зайти так далеко. Вы увидите меня снова, так как я сделаю всё возможное, чтобы помочь моему брату Имаму достичь вершины. Я навсегда останусь частью команды, хотя теперь для меня это будет за пределами ринга», — приводит слова Хатаева BoxingScene.

Шамиль должен был провести свой очередной бой 7 декабря в Грозном (Россия) против представителя Уганды Шадири Бвоге.

Материалы по теме
Имам Хатаев проведёт бой с Игорем Михалкиным 7 декабря в Грозном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android