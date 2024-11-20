Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливер Маккол вызвал на бой Джейка Пола

Оливер Маккол вызвал на бой Джейка Пола
Комментарии

59-летний экс-чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Оливер Маккол после своего успешного возвращения на ринг, заявил о желании провести бой против популярного блогера Джейка Пола.

«Ну, на самом деле, у меня более весомый рекорд чем многим кажется, потому что я первый парень, который когда-либо отправлял в нокдаун самого молодого чемпиона мира в тяжелом весе, которым является Майк Тайсон. А теперь я самый старый парень, который дрался и побеждал», — приводит слова Маккола Boxing Scene.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 ноября в Нэшвилле (США), Маккол победил нокаутом во втором раунде 54-летнего американского тяжеловеса Трейси Фрейзера.

Что касается Пола, то он 15 ноября в Арлингтоне (США) победил единогласным решением судей легендарного 58-летнего Майка Тайсона.

Материалы по теме
Майк Тайсон получил крупное финансовое предложение от порносайта
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android