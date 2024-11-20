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«Тайсон останется легендой». Фредди Роуч отреагировал на поражение Тайсона от Джейка Пола

«Тайсон останется легендой». Фредди Роуч отреагировал на поражение Тайсона от Джейка Пола
Майк Тайсон
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Известный тренер профессиональных боксёров Фредди Роуч опубликовал фото с трансляции поединка между легендарным 58-летним тяжеловесом Майком Тайсоном и популярным блогером Джейком Полом, под которым выразил слова поддержки в адрес Железного Майка.

«Майк Тайсон всегда будет легендой, несмотря ни на что», — написал Роуч на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Тайсон проиграл Полу в главном событии боксёрского вечера, который состоялся 15 ноября в Арлингтоне (США), уступив ему единогласным решением судей по итогам восьми раундов (по две минуты). Для Тайсона этот бой стал первым официальным выступлением за последние 19 лет.

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