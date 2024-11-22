UFC Fight Night 248: прямой эфир, как и где смотреть онлайн прямую трансляцию

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, в главном поединке которого экс-чемпион промоушена в легчайшем весе россиянин Пётр Ян сразится с бразильским бывшим обладателем титула UFC в наилегчайшем дивизионе Дейвисоном Фигейреду.

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 11:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 14:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.