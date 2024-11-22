UFC Fight Night 248: полный кард участников, список бойцов

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:

Основной кард

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Сяонань Янь — Табата Риччи

Муслим Салихов — Кэньань Сун

Ван Цун — Габриэлла Фернандес

Волкан Оздемир — Карлос Ульберг

Осман Диас — Миньян Чжан

Предварительный кард

Бинь Се — Канцзе Чжу

Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу

Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве

Мин Ши — Сяоцань Фэн

Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел

Лонир Кавана — Хосе Очоа

Лун Сяо — Куанг Ле

Махешат Хайсаер — Николас Мотта

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 11:00 мск. Бои основного карда стартуют в 14:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.