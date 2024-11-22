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UFC Fight Night 248: полный кард участников, список бойцов

UFC Fight Night 248: полный кард участников, список бойцов
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:

Основной кард

Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
Сяонань Янь — Табата Риччи
Муслим Салихов — Кэньань Сун
Ван Цун — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг
Осман Диас — Миньян Чжан

Предварительный кард

Бинь Се — Канцзе Чжу
Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу
Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве
Мин Ши — Сяоцань Фэн
Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел
Лонир Кавана — Хосе Очоа
Лун Сяо — Куанг Ле
Махешат Хайсаер — Николас Мотта

Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 11:00 мск. Бои основного карда стартуют в 14:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.

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