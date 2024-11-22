UFC Fight Night 248: полный кард участников, список бойцов

23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет бой экс-чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна против экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе бразильца Дейвисона Фигейреду.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным кардом участников турнира:
Основной кард
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
Сяонань Янь — Табата Риччи
Муслим Салихов — Кэньань Сун
Ван Цун — Габриэлла Фернандес
Волкан Оздемир — Карлос Ульберг
Осман Диас — Миньян Чжан
Предварительный кард
Бинь Се — Канцзе Чжу
Цзелэиси Баэргэн — Су Ёун Ёу
Кирандип Сингх Сахота — Дон Хун Чхве
Мин Ши — Сяоцань Фэн
Карлос Эрнандес — Нямжаргал Тумендемберел
Лонир Кавана — Хосе Очоа
Лун Сяо — Куанг Ле
Махешат Хайсаер — Николас Мотта
Начало предварительного карда спортивного мероприятия запланировано на 11:00 мск. Бои основного карда стартуют в 14:00 мск. Посмотреть трансляцию UFC Fight Night 248 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Кроме того, трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию спортивного шоу, в которой отразит все его ключевые события.