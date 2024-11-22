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Пtтр Ян — Дейвисон Фигейреду: во сколько начало боя на UFC Fight Night 248, где смотреть трансляцию

Ян — Фигейреду: во сколько начало боя на UFC Fight Night 248, где смотреть трансляцию
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23 ноября в Макао (Китай) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 248, где главным событием шоу станет поединок между бывшим чемпионом UFC в легчайшей весовой категории россиянином Петром Яном и экс-чемпионом UFC в наилегчайшем дивизионе бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

Ориентировочное время начала поединка — 16:30 мск. Событие будет транслироваться на телеканале «Матч ТВ», а также на телеканале «Матч! Боец», посмотреть онлайн прямую трансляцию боя можно на странице прямого эфира канала.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 248 и событий вокруг него.

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