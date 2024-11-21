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Алексей Папин получил нового соперника на бой 13 декабря в Москве

Алексей Папин получил нового соперника на бой 13 декабря в Москве
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Российский тяжеловес Алексей Папин получил нового соперника на бой 13 декабря в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Вместо первоначально планируемого экс-претендента на титул в полутяжёлом весе доминиканца Ленина Кастильо против Папина выступит экс-боец UFC, а также непобеждённый боксёр-профессионал, американец Грег Харди. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Стоит отметить, что главным событием этого боксёрского шоу станет поединок между экс-чемпионом Bellator россиянином Виталием Минаковым и экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлой весовой категории американцем с российским паспортом Кевином Джонсоном.

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