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«Мочился кровью». Чендлер — о последствиях поражения от Оливейры

«Мочился кровью». Чендлер — о последствиях поражения от Оливейры
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Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер рассказал, что после боя с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой он физически чувствовал себя очень плохо.

«После боя мне физически было очень сложно. Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал в своей жизни. У меня было воспаление, мочился кровью, всё мое тело опухло», — сказал Чендлер в подкасте Bussin' With The Boys.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) в соглавном событии турнира UFC 309 проходил бой между Оливейрой и Чендлером, который продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей.

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