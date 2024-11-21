«Мочился кровью». Чендлер — о последствиях поражения от Оливейры

Экс-претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе американец Майкл Чендлер рассказал, что после боя с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Чарльзом Оливейрой он физически чувствовал себя очень плохо.

«После боя мне физически было очень сложно. Это была самая сильная боль, которую я когда-либо испытывал в своей жизни. У меня было воспаление, мочился кровью, всё мое тело опухло», — сказал Чендлер в подкасте Bussin' With The Boys.

Напомним, в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США) в соглавном событии турнира UFC 309 проходил бой между Оливейрой и Чендлером, который продлился все пять раундов и завершился победой бразильца единогласным решением судей.