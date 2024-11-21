Одноклубник Петра Яна объяснил, в чём опасность Фигейреду

Тимур Нагибин, боец клуба «Архангел Михаил», высказался о предстоящем бое Петра Яна и бразильского экс-чемпиона UFC в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейреду.

«Это самый логичный поединок, и для Пети сейчас самое главное вернуться, потому что Фигейреду сейчас идёт на ходу, физически очень сильный. Но у Петра очень хорошая выносливость, он может держать очень хороший темп боя. Именно темп надо держать на высоком уровне и быть аккуратным. Фигейреду скорее всего будет нацелен на то, чтобы вести, бросать одиночные удары. Петру нужно быть аккуратней, но в тоже время всё время наращивать, наращивать темп. С выносливостью у Фигейреду, я думаю, будут проблемы. В своей голове вижу, что, если всё пойдёт по плану, я думаю Петя может закончить бой досрочно, раунде втором-третьем», — сказал Нагибин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.