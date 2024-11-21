Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фигейреду ответил, как относится к России и российским бойцам

Фигейреду ответил, как относится к России и российским бойцам
Комментарии

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду высказался о России и российских бойцах перед боем с Петром Яном.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Мне нравится Россия, и я хотел бы там побывать, но я однозначно не хотел бы жить в России, там слишком холодно. Мой брат будет выступать в российской лиге, поэтому у меня будет возможность посетить Россию. И я хотел бы потренироваться в российских залах, там лучшие борцы в MMA.

Я знаю, что российские бойцы очень жёсткие. Как и бразильцы. Когда дерутся россиянине и бразильцы — это всегда зрелище», — сказал Фигейреду в интервью UFC.

Материалы по теме
Видео
Пётр Ян и Дейвисон Фигейреду впервые провели дуэль взглядов перед боем

Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Материалы по теме
UFC Fight Night 248: опасный вызов для бывшего чемпиона из России Петра Яна. LIVE
Live
UFC Fight Night 248: опасный вызов для бывшего чемпиона из России Петра Яна. LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android