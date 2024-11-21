Фигейреду ответил, как относится к России и российским бойцам

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду высказался о России и российских бойцах перед боем с Петром Яном.

«Мне нравится Россия, и я хотел бы там побывать, но я однозначно не хотел бы жить в России, там слишком холодно. Мой брат будет выступать в российской лиге, поэтому у меня будет возможность посетить Россию. И я хотел бы потренироваться в российских залах, там лучшие борцы в MMA.

Я знаю, что российские бойцы очень жёсткие. Как и бразильцы. Когда дерутся россиянине и бразильцы — это всегда зрелище», — сказал Фигейреду в интервью UFC.

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Поединок Яна и Фигейреду состоится 23 ноября на турнире UFC Fight Night 248 в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.