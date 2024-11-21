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Стали известны медицинские отстранения участников UFC 309

Стали известны медицинские отстранения участников UFC 309
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Опубликованы медицинские отстранения участников турнира UFC 309, состоявшегося на минувших выходных в Нью-Йорке (США).

Чемпион в тяжёлом весе (до 120 кг) американец Джон Джонс, нокаутировавший в третьем раунде соотечественника Стипе Миочича, не получил серьёзных травм и отделался лишь недельным воздержанием от тренировок. Отстранение Миочича составило 60 дней.

Бывший чемпион в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра получил 30-дневное отстранение. Его соперник, американец Майкл Чендлер, также отстранён на 30 дней. Напомним, Оливейра победил единогласным решением по итогам пяти раундов.

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