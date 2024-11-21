Виктория Дудакова выступит на турнире UFC в январе, есть соперница — MMAJunkie

Российский боец UFC Виктория Дудакова, выступающая в женском минимальном весе (до 52 кг), проведёт поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится 12 января в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMAJunkie.

Соперницей Дудаковой станет 24-летняя американка Фатима Клайн (6-1).

Виктории Дудаковой 25 лет. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2023-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 7 в августе, Дудакова проиграла раздельным судейским решением американке Сэм Хьюз, потерпев первое поражение в карьере.

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