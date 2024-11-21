Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Виктория Дудакова выступит на турнире UFC в январе, есть соперница — MMAJunkie

Виктория Дудакова выступит на турнире UFC в январе, есть соперница — MMAJunkie
Комментарии

Российский боец UFC Виктория Дудакова, выступающая в женском минимальном весе (до 52 кг), проведёт поединок на турнире UFC Fight Night, который состоится 12 января в Лас-Вегасе (США), сообщает издание MMAJunkie.

Соперницей Дудаковой станет 24-летняя американка Фатима Клайн (6-1).

Виктории Дудаковой 25 лет. Россиянка дебютировала как профессиональный боец смешанного стиля в 2020 году, с 2023-го выступает в UFC. В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ABC 7 в августе, Дудакова проиграла раздельным судейским решением американке Сэм Хьюз, потерпев первое поражение в карьере.

Материалы по теме
Драма в Абу-Даби. Дудакова потерпела первое поражение в карьере
Драма в Абу-Даби. Дудакова потерпела первое поражение в карьере

Станет чемпионкой? Как красавица Дудакова добиралась до UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android