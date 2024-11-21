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Пётр Ян прокомментировал подписание долгосрочного контракта с UFC

Пётр Ян прокомментировал подписание долгосрочного контракта с UFC
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Бывший обладатель титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян прокомментировал подписание долгосрочного контракта с организацией перед боем с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Я начал свой большой путь в UFC, пришёл к определённым результатам. И организация оказала мне поддержку. Конечно же, я рад. Это прекрасная возможность для меня», — сказал Пётр Ян в подкасте MMA Fighting.

Поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду
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