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«Все три раунда был на одной ноге». Пётр Ян рассказал о поединке с Ядонгом

«Все три раунда был на одной ноге». Пётр Ян рассказал о поединке с Ядонгом
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян рассказал о проблемах, с которыми ему пришлось столкнуться в поединке с китайцем Сонг Ядонгом, состоявшемся на UFC 299 в марте.

«Я доволен своим выступлением. Но за месяц до боя я получил серьёзную травму. И все три раунда я был на одной ноге. А в бою я порвал вторую ногу. До поединка я уже чувствовал боль. А во время схватки повредил и вторую ногу. Поэтому во время боя обе мои ноги были травмированы», — сказал Пётр Ян в подкасте MMA Fighting.

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UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду
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