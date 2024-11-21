Пётр Ян признался, что сказал Фигейреду во время дуэли взглядов

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о первой дуэли взглядов с бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

«Я просто сказал ему, что это будет тяжёлая и жёсткая ночь для него. С таким он ещё не сталкивался. Я не блефую. И не играю в игры. Я искренне считаю, что он ещё не сталкивался с тем, с чем ему предстоит столкнуться вечером субботы. У него не было таких вызовов, которые были у меня», — сказал Пётр Ян в подкасте MMA Fighting.

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Поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.