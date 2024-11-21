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Глава BKFC высказался о возможности прихода Джошуа и Фьюри в кулачные бои

Глава BKFC высказался о возможности прихода Джошуа и Фьюри в кулачные бои
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Дэвид Фельдман, глава кулачного промоушена BareKnuckle FC, считает, что его компания способна в будущем привлечь первых звёзд бокса.

«Макгрегор высказывался о своём статусе в нашем проекте. Он назвал её «играющий тренер». Он заявил, что собирается попробовать себя в боях на голых кулаках. И это лишь вопрос времени.

Представьте, как было бы здорово, если бы Фьюри и Джошуа присоединились к Конору в BKFC. Я не утверждаю, что это произойдёт. Но и не исключаю. Любой узнаваемый боец может оказаться в BKFC. Не забывайте, мы начали совсем недавно. И это произошло на маленькой площадке, а зрителей было меньше 1500 человек. Сейчас мы заполняем арены», — приводит слова Фельдмана издание World Boxing News.

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