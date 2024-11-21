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Штырков дал прогноз на бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду

Штырков дал прогноз на бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
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Именитый российский тяжеловес Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил», высказался о предстоящем поединке между соотечественником Петром Яном и бразильцем Дейвисоном Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Ставлю на победу Петра. Он для меня фаворит. По нескольким причинам. Та борьба, что есть у Фигейреду, безусловно, на высоком уровне, но это не та борьба, которая может остановить Петю. Если мы берём аспект стойки, то Пётр в стойке выше уровнем, выше классом, разнообразнее, быстрее. Даже если Пётр сам не захочет навязывать борьбу, я уверен, что в стойке всё будет хорошо проходить.

Ну и по функциональным возможностям, все прекрасно понимают, насколько Пётр прокачен. Сложно сказать, будет это финиш или решение. Фигейреду очень хороший соперник, опасный, его достаточно тяжело нокаутировать», — сказал Штырков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.

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Поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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