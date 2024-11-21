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Джейк Пол заявил о готовности подраться с братом Логаном

Джейк Пол заявил о готовности подраться с братом Логаном
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Американский видеоблогер Джейк Пол, известный по выступлениям на профессиональном ринге, заявил о готовности провести бой с родным братом Логаном Полом. Об этом он сказал в подкасте Impaulsive.

Логан: «С кем ты подерёшься следующим?»

Джейк: «Со всеми».

Логан: «Как насчёт меня?»

Джейк: «Да, я подерусь тобой. Почему нет? Ты чертовски мелкий».

Логан: «Наш бой был бы безумием».

Джейк: «Было бы здорово. Я бы расстроился, отстойно, что кому-то придётся проиграть, но это буду не я».

Логан: «У меня другое мнение. Было бы нехорошо разрушить боксёрскую карьеру младшего брата. Люди бы сказали, что я плохой старший брат, хотя они уже это говорят».

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