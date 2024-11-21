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Пётр Ян оценил оппозицию Дейвисона Фигейреду

Пётр Ян оценил оппозицию Дейвисона Фигейреду
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян оценил оппозицию своего соперника бразильца Дейвисона Фигейреду.

UFC 2024. UFC Fight Night 248, Макао, Китай
Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду
23 ноября 2024, суббота. 16:30 МСК
Пётр Ян
Не началось
Дейвисон Фигейреду

«Раз он перешёл в новый дивизион, значит, ему было уже сложно гонять вес. Но это не имеет значения. Если брать его оппозицию – Фонт, Гарбрандт… Я не считаю их сильными бойцами. Он никогда не встречался с такими, как я», — сказал Ян в подкасте MMA Fighting.

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Как закончится бой Пётр Ян — Дейвисон Фигейреду?

Поединок Яна и Фигейреду возглавит турнир UFC Fight Night 248, который состоится 23 ноября в Макао (Китай). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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