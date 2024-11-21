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«Жадное пузо, не бойся, я не оставлю тебя». Усик обратился к Фьюри за месяц до реванша

«Жадное пузо, не бойся, я не оставлю тебя». Усик обратился к Фьюри за месяц до реванша
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Объединённый чемпион мира в супертяжёлом веса украинец Александр Усик обратился к британцу Тайсону Фьюри за месяц до их реванша, который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Эй, жадное пузо. Не бойся. Я не оставлю тебя одного. Никогда», — сказал Усик в социальных сетях.

Первый бой Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся в 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.

Ранее Александр Гвоздик дал прогноз на реванш Усика и Фьюри.

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