Джейк Пол прокомментировал слух о заработанных $ 90 млн за бой с Тайсоном

Американский видеоблогер Джейк Пол прокомментировал слух, согласно которому его суммарный заработок за бой с Майком Тайсоном составил $ 90 млн.

«Нет, кто такое вообще сказал? Это неправда. Я сделал много денег. Больше, чем я когда-либо. Но не $ 90 миллионов», — сказал Пол в подкасте Impaulsive.

Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоялся 16 ноября в Арлингтоне (США) и завершился победой видеоблогера единогласным судейским решением по итогам восьми раундов.

Ранее Пол отреагировал на обещание экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну ударить его при встрече.

Материалы по теме Джейк Пол отреагировал на обещание Нганну ударить его при встрече

Беллью предложил Джейку Полу подраться со стариком