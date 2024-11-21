Реванш Раисова и Резникова на ACA 182 будет пятираундовым

Как уже стало известно, российский боец Юсуф Раисов (21-3) и казахстанец Артём Резников (20-8) проведут реванш, который состоится 15 декабря на турнире ACA 182 в Москве.

Поединок в рамках полусреднего веса (до 77 кг) рассчитан на пять раундов. Об этом сообщил вице-президент ACA Асланбек Бадаев.

«Поединок между Артёмом Резниковым и Юсуфом Раисовым заслуживает пятираундового формата. Мы выслушали обе стороны и приняли решение, что их противостояние необходимо провести в таком формате. Это не просто бой года, а один из самых ожидаемых реваншей в индустрии ММА. Их прошлая встреча продлилась три раунда и оставила много вопросов. На турнире ACA 182 в Москве их ждут пять раундов, которые должны поставить финальную точку», — приводит слова Бадаева пресс-служба ACA.