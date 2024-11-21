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Вахаев: Джонс — легенда. Ему бы ещё эти усы сбрить

Вахаев: Джонс — легенда. Ему бы ещё эти усы сбрить
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Бывший чемпион АСА в тяжёлом весе Мухумат Вахаев прокомментировал победу действующего обладателя титула UFC американца Джона Джонса над соотечественником Стипе Миочичем.

«Что могу сказать про Джонса после победы над Стипе Миочичем… Легенда, номер один! Джонс всегда выглядел на высшем уровне. В 93 кг, если смотреть со стороны, его бойцовские наконечники выделялись, а сейчас в тяжах он длинный, мощный. Но он не работает как тяжеловес. Скорее, как легковес. Как в корпус дал с ноги! Единственное, сейчас Джонс отрастил вот эти усы…Ему бы их сбрить, и тогда будет выглядеть бомбово», — сказал Вахаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

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