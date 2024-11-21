«Часики тикают». Фьюри опубликовал фото из зала за месяц до реванша с Усиком

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 KO) продолжает подготовку к реваншу с обладателем титулов WBC, WBA и WBO украинцем Александром Усиком (22-0, 14 KO), который состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Часики тикают. Остался месяц», — написал Фьюри в социальных сетях.

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Первый поединок Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе состоялся 18 мая и завершился победой украинца раздельным судейским решением (113-115, 114-113, 115-112). Британец потерпел первое поражение в карьере.

Материалы по теме Александр Гвоздик дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Усик и Фьюри — история бокса. И вот почему: