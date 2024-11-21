Алекс Волкановски высказался о своём следующем бое в UFC

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о статусе своего следующего выступления.
«Разумеется, мы будем драться за титул. Разговоров о моём бое с [Диего] Лопесом нет», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.
В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 298, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузину Илии Топурии, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для австралийца вторым подряд. На UFC 294 в октябре он уступил нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.
Ислам Махачев отправил подарок дочери Алекса Волкановски: