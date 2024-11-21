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Алекс Волкановски высказался о своём следующем бое в UFC

Алекс Волкановски высказался о своём следующем бое в UFC
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Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) австралиец Алекс Волкановски высказался о статусе своего следующего выступления.

«Разумеется, мы будем драться за титул. Разговоров о моём бое с [Диего] Лопесом нет», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в феврале на UFC 298, Волкановски проиграл нокаутом во втором раунде грузину Илии Топурии, лишившись чемпионского титула. Поражение стало для австралийца вторым подряд. На UFC 294 в октябре он уступил нокаутом чемпиону в лёгком весе (до 70 кг) россиянину Исламу Махачеву.

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