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Усик — о бое с Фьюри: остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде

Усик — о бое с Фьюри: остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик поделился своими эмоциями насчёт предстоящего реванша с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Александр Усик — Тайсон Фьюри
22 декабря 2024, воскресенье. 01:30 МСК
Александр Усик
Не началось
Тайсон Фьюри

«Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде», — написал Усик на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, второй бой между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря и станет главным событием вечера бокса.

Первый поединок Александра и Тайсона состоялся 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Для Фьюри это поражение стало первым в карьере.

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