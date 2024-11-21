Усик — о бое с Фьюри: остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе украинец Александр Усик поделился своими эмоциями насчёт предстоящего реванша с бывшим чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Остался месяц. Не могу дождаться возвращения на ринг в Эр-Рияде», — написал Усик на своей странице в социальных сетях.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, второй бой между Усиком и Фьюри состоится 22 декабря и станет главным событием вечера бокса.

Первый поединок Александра и Тайсона состоялся 19 мая в Саудовской Аравии. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинского атлета раздельным решением судей. Для Фьюри это поражение стало первым в карьере.