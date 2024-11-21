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Усман Нурмагомедов провёл напряжённую битву взглядов с Полом Хьюзом

Усман Нурмагомедов провёл напряжённую битву взглядов с Полом Хьюзом
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Действующий обладатель чемпионского титула Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов провёл битву взглядов с ирландским бойцом Полом Хьюзом. Поединок между Усманом и Полом состоится 25 января на турнире Bellator: Road to Dubai. Ожидается, что россиянина будет секундировать Хабиб Нурмагомедов, а Хьюза — Конор Макгрегор.

В последнем бою Нурмагомедов разделил октагон с соотечественником Александром Шаблием. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой Усмана единогласным решением судей. Таким образом, он сохранил за собой статус непобеждённого бойца и успешно защитил свой титул.

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