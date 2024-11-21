Мухаммад Мокаев проведёт первый бой после ухода из UFC 13 декабря — источник

Бывший топовый боец североамериканской лиги UFC британец Мухаммад Мокаев проведёт следующий поединок против представителя ЮАР Лутандо Бико на турнире Brave FC 91, который состоится 13 декабря в Бахрейне. Об этом сообщает авторитетный портал MMA Fighting.

Мухаммаду Мокаеву 24 года. Боец дебютировал как профессионал в 2020 году, с марта 2022-го дрался в UFC. В июле текущего года стало известно, что руководство промоушена не будет продлевать контракт с Мокаевым.

Лутандо 34 года. В своё рекорде он имеет 12 побед и три поражения. Является бывшим чемпионом лиги EFC в легчайшем и наилегчайшем весе. Для Бико этот поединок также станет дебютным в промоушене.