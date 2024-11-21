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Артур Бетербиев ответил, собирается ли он переходить в ММА

Артур Бетербиев ответил, собирается ли он переходить в ММА
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев ответил, собирается ли он переходить в смешанные единоборства.

Фанат. Не хотели бы попробовать себя в ММА или в кикбоксинге?

Бетербиев. Нет, спасибо.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бетербиев разделил ринг с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей.

На профессиональном уровне Артур выступает с 2013 года. В своём рекорде он имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.

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