Артур Бетербиев ответил, собирается ли он переходить в ММА

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Артур Бетербиев ответил, собирается ли он переходить в смешанные единоборства.

Фанат. Не хотели бы попробовать себя в ММА или в кикбоксинге?

Бетербиев. Нет, спасибо.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), Бетербиев разделил ринг с соотечественником Дмитрием Биволом. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Артура решением большинства судей.

На профессиональном уровне Артур выступает с 2013 года. В своём рекорде он имеет 21 победу, из которых 20 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения.