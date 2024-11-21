Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Пётр Ян: считаю, что повзрослел. Фигейреду? Не вижу в нём ничего особенного

Пётр Ян: считаю, что повзрослел. Фигейреду? Не вижу в нём ничего особенного
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался в адрес своего предстоящего соперника и экс-обладателя титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Считаю, что повзрослел. Ментально я сейчас на другом уровне. Что могу сказать насчёт Фигейреду? Не вижу, что он сильно изменился с тех пор, как поднялся в легчайший вес. У него неортодоксальный стиль. Дейвисон имеет ряд действительно сильных сторон, но не вижу ничего особенного», — приводит слова Яна пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Петром и Дейвисоном станет главным на предстоящем турнире UFC Fight Night 248.

Материалы по теме
Сезон реваншей уже близко. Пётр Ян перезагрузился и снова в гонке за титулом
Сезон реваншей уже близко. Пётр Ян перезагрузился и снова в гонке за титулом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android