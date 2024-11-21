Пётр Ян: считаю, что повзрослел. Фигейреду? Не вижу в нём ничего особенного

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался в адрес своего предстоящего соперника и экс-обладателя титула UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразильца Дейвисона Фигейреду.

«Считаю, что повзрослел. Ментально я сейчас на другом уровне. Что могу сказать насчёт Фигейреду? Не вижу, что он сильно изменился с тех пор, как поднялся в легчайший вес. У него неортодоксальный стиль. Дейвисон имеет ряд действительно сильных сторон, но не вижу ничего особенного», — приводит слова Яна пресс-служба UFC.

Напомним, поединок между Петром и Дейвисоном станет главным на предстоящем турнире UFC Fight Night 248.