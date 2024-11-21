Василий «Пельмень» Камоцкий: оценю пощёчину Майка Тайсона на 5 из 10

Боец Лиги Power Slap россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий оценил пощёчину бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе американца Майка Тайсона. Ранее легендарный боксёр нанёс удар по щеке блогеру Джейку Полу на церемонии взвешивания перед поединком.

— Видел историю у тебя с пощёчиной Тайсона, ты написал: «Вау, круто, ждём».

— Я [написал] «Welcome to Power Slam».

— Как оценишь его удар от 1 до 10?

— Если бы не упал, то на пять, если бы упал – то на девять. Мне кажется, Джейк не включался [в бою]. Они вышли заработать денег, и он просто побоксировал с Тайсоном. Думаете, для него было бы круто уронить дедушку Тайсона? Да ну, но он бы мог, мне кажется, — сказал Камоцкий в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.