Роман Долидзе заявил о желании подраться с Шарой Буллетом и Бо Никалом

Топовый боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), грузин Роман Долидзе назвал бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем поединке.

«Я хотел подраться с Ренье де Риддером, но этого не произошло. Бо Никал, он тихий, может быть, Шара Буллет? Ничего не имею против этих парней, просто заинтересован в хорошем поединке и хорошем противнике», — написал Долидзе на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в Солт-Лейк-Сити 5 октября на турнире UFC 307, грузин разделил октагон с американцем Кевином Холландом. Бой завершился победой Долидзе техническим нокаутом (Холланд не смог продолжить бой ввиду травмы).