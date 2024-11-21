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Василий «Пельмень» Камоцкий назвал бойцов UFC, которые могли бы выступить в Power Slap

Василий «Пельмень» Камоцкий назвал бойцов UFC, которые могли бы выступить в Power Slap
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Боец Лиги Power Slap россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий назвал бойцов UFC, которые могли бы выступить в соревнованиях по пощёчинам.

— Назови топ-бойцов, которые, по твоему мнению, могли бы выступить в Power Slap?
— Было бы прикольно, если Конор [Макгрегор принял участие]. С кем он? С [Нейтом] Диазом. Хотелось бы с Хабибом [Нурмагомедовым], но этого не будет (смеётся). Кто ещё? [Майк] Тайсон — [Эвандер] Холифилд. Они друзья давно? Всё равно, там будет бизнес, ничего личного, — сказал Камоцкий в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

Василий стал известен благодаря проекту «Каменные лица» отечественного блогера Амирана Сардарова в 2019 году. В июне Камоцкий дебютировал в организации Даны Уайта на турнире Power Slap 8 против поляка Камила Марусаща по прозвищу Полярный медведь и нокаутировал его первым ударом.

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