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Майкл Чендлер: мне было бы интересно подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF

Майкл Чендлер: мне было бы интересно подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF
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Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер назвал бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем поединке.

«С кем мне было бы интересно подраться, если боя с Конором не будет? С Максом Холлоуэем за пояс BMF. Не знаю, какая у меня сейчас позиция в рейтинге. Наверное, всё ещё седьмая строчка, а он на пятой, потому что победил Гэтжи. Или реванш против Джастина. Это был бы большой поединок, ещё один фейерверк», — приводит слова Чендлера портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309, Чендлер уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре.

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