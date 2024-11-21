Майкл Чендлер: мне было бы интересно подраться с Максом Холлоуэем за пояс BMF

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер назвал бойцов, с которыми хотел бы подраться в следующем поединке.

«С кем мне было бы интересно подраться, если боя с Конором не будет? С Максом Холлоуэем за пояс BMF. Не знаю, какая у меня сейчас позиция в рейтинге. Наверное, всё ещё седьмая строчка, а он на пятой, потому что победил Гэтжи. Или реванш против Джастина. Это был бы большой поединок, ещё один фейерверк», — приводит слова Чендлера портал BJ Penn.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 309, Чендлер уступил единогласным решением судей Чарльзу Оливейре.