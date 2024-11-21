Масвидаль: Макгрегор никогда не вызывал меня, поскольку знал, что я оторву ему голову

Обладатель титула BMF Хорхе Масвидаль считает, что бывший чемпион UFC в полулёгком (до 66 кг) и лёгком (до 70 кг) весе ирландец Конор Макгрегор боялся вызывать его на бой.

«Я бы хотел, чтобы моим соперником в следующем поединке в UFC был Конор Макгрегор, поскольку слышал, что он планирует вернуться в те же сроки, что и я [в апреле 2025 года]. Конор никогда не вызывал меня, поскольку знал, что я оторву ему голову. Если он согласится, то я сделаю это, оторву ему голову. Но не могу сказать — хочет ли Макгрегор этого. Он знает, что я сломаю его и в бою со мной Конор будет выглядеть плохо», — приводит слова Масвидаля портал MMAJunkie.