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«Пельмень» Камоцкий: Логан Пол кидал мне вызов, но отказался. Боялся, что травмирует меня

«Пельмень» Камоцкий: Логан Пол кидал мне вызов, но отказался. Боялся, что травмирует меня
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Боец Лиги Power Slap россиянин Василий «Пельмень» Камоцкий рассказал, что действующий рестлер WWE и бывший чемпион США Логан Пол отказался от поединка по пощёчинам с ним, поскольку боялся, что травмирует его.

— Была история, что Логан Пол в 2019 году должен был приехать в Тверскую область.
— Да, он мне ещё вызов кидал. Мне написали, что есть такой блогер, Логан Пол, что он меня вызывает, даже на YouTube есть видео, как он меня называет бабой-ягой, снимает свою подготовку. Но он не приехал, это всё было до «Каменных лиц». Ему билеты купили, но он отказался. Он потом видео выпустил, сказал, что боялся, что травмирует меня, — сказал Камоцкий в интервью на YouTube-канале adam zubayraev.

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