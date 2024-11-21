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Нейт Диаз жёстко высказался о бое Тайсона и Пола

Нейт Диаз жёстко высказался о бое Тайсона и Пола
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Известный американский боец смешанных единоборств (ММА) Нейт Диаз поделился мнением о недавнем поединке между легендарным боксёром Майком Тайсоном и занимающимся боксом видеоблогером Джейком Полом. Противостояние состоялось в ночь на 16 ноября мск и завершилось победой Джейка единогласным судейским решением.

«К чёрту просмотр этой дряни», — написал Диаз на своей странице в социальных сетях.

В обшей сложности Тайсон за время карьеры принял участие в 57 поединках, в которых одержал 50 побед и потерпел семь поражений. На счету Пола 11 побед при одном поражении.

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