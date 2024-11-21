Иан Гарри: заберу нолик Шавката, а потом — титул чемпиона UFC

Топовый и непобеждённый боец UFC, выступающий в полусреднем весе (до 77 кг), ирландец Иан Гарри поделился своим настроем на предстоящий поединок с не имеющим поражений бойцом UFC казахом Шавкатом Рахмоновым.

«Мы с Шавкатом вместе тренировались и знаем, насколько мы хороши. Но правда в том, что я заберу его нолик, а потом — титул чемпиона UFC в полусреднем весе», — приводит слова Гарри аккаунт Championship Rounds в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, поединок между Шавкатом и Ианом состоится на турнире UFC 310 и станет соглавным событием вечера. Изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом. Однако американо-палестинский боец был вынужден сняться ввиду проблем со здоровьем.