Том Аспиналл включил россиянина в топ любимых бойцов из текущего ростера UFC

Временный обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл перечислил своих любимых бойцов из текущего ростера UFC.

Топ любимых бойцов UFC Тома Аспиналла из текущего ростера UFC.

1. Алекс Перейра;

2. Ислам Махачев;

3. Александр Волкановски;

4. Илия Топурия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым бойцом UFC американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Таким образом, англичанин успешно провёл защиту временного титула UFC.