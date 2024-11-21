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Том Аспиналл включил россиянина в топ любимых бойцов из текущего ростера UFC

Том Аспиналл включил россиянина в топ любимых бойцов из текущего ростера UFC
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Временный обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) англичанин Том Аспиналл перечислил своих любимых бойцов из текущего ростера UFC.

Топ любимых бойцов UFC Тома Аспиналла из текущего ростера UFC.

1. Алекс Перейра;
2. Ислам Махачев;
3. Александр Волкановски;
4. Илия Топурия.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в конце июля в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304, Аспиналл разделил октагон с топовым бойцом UFC американцем Кёртисом Блэйдсом. Бой завершился победой Тома нокаутом в первом раунде. Таким образом, англичанин успешно провёл защиту временного титула UFC.

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