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Джон Джонс показал один из моментов в карьере, которым он гордится

Джон Джонс показал один из моментов в карьере, которым он гордится
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Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс показал один из моментов в карьере, которым он гордится.

«Один из моментов в карьере, которым я очень горжусь», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Getty Images

Напомним, на турнире UFC 309, который состоялся 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США), Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Джонс успешно провёл первую защиту титула в тяжёлом весе.

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