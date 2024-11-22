Джон Джонс показал один из моментов в карьере, которым он гордится

Действующий обладатель чемпионского титула UFC в тяжёлом дивизионе (до 120 кг) американец Джон Джонс показал один из моментов в карьере, которым он гордится.

«Один из моментов в карьере, которым я очень горжусь», — написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

Фото: Getty Images

Напомним, на турнире UFC 309, который состоялся 17 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США), Джонс разделил октагон с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе американо-хорватом Стипе Миочичем. Бой завершился победой Костлявого техническим нокаутом в третьем раунде. Таким образом, Джонс успешно провёл первую защиту титула в тяжёлом весе.