Пётр Ян: реально считаю, что у меня есть лишь одно поражение. Я заслуживаю драться за пояс

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян считает, что имеет в своей карьере лишь одно поражение.

«Реально считаю, что в моей карьере есть только одно поражение. Я заслуживаю драться за пояс UFC и конкурировать с другими бойцами без всяких проблем», — сказал Пётр Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в марте в Майами (США) на турнире UFC 299, россиянин разделил октагон с топовым китайским бойцом UFC Сонг Ядонгом. Бой продлился все три раунда и завершился победой Петра единогласным решением судей. Для Яна эта победа стала первой с октября 2021 года.