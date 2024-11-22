Пётр Ян: Мераб Двалишвили не готов драться и избегает поединка с Умаром Нурмагомедовым

Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о титульной гонке в легчайшем дивизионе.

«Мераб сейчас не готов драться, он избегает поединка с Умаром. Также думаю, что Умару надо провести ещё несколько поединков. Ситуация в дивизионе непонятная. И мой бой с Дейвисоном является претендентским», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, следующий поединок Пётр Ян проведёт 24 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248. Его соперником будет бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Их бой станет главным событием вечера.