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Пётр Ян: Мераб Двалишвили не готов драться и избегает поединка с Умаром Нурмагомедовым

Пётр Ян: Мераб Двалишвили не готов драться и избегает поединка с Умаром Нурмагомедовым
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Бывший обладатель чемпионского титула UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о титульной гонке в легчайшем дивизионе.

«Мераб сейчас не готов драться, он избегает поединка с Умаром. Также думаю, что Умару надо провести ещё несколько поединков. Ситуация в дивизионе непонятная. И мой бой с Дейвисоном является претендентским», — сказал Ян в интервью пресс-службе UFC.

Напомним, следующий поединок Пётр Ян проведёт 24 ноября в Макао (Китай) на турнире UFC Fight Night 248. Его соперником будет бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) бразилец Дейвисон Фигейреду. Их бой станет главным событием вечера.

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