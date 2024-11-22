Стали известны результаты взвешивания Петра Яна и Дейвисона Фигейреду перед турниром UFC

22 ноября в Макао (Китай) состоялась церемония взвешивания перед турниром UFC Fight Night 248. В главном событии турнира бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян встретится с бразильским экс-чемпионом UFC в наилегчайшем весе Дейвисоном Фигейреду.

Вес Яна составил 61.4 кг. Фигейреду, в свою очередь, показал 61,2 кг.

Свой предыдущий бой Пётр проводил в марте 2024 года, где он победил единогласным решением судей китайца Сонг Ядонга. Что касается Фигейреду, то он последний поединок провёл в августе 2024 года и одержал там победу единогласным решением судей над Марлоном Верой.

Самый короткий бой в ММА